Chino Darín protagonizará una nueva serie de Netflix dirigida por Sebastián Borensztein

Netflix anunció el inicio de producción de una nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Chino Darín, producida por Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein como autor y director.

«Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia», afirma Borensztein.

De qué tratará la nueva serie del Chino Darín en Netflix

La miniserie de cinco episodios (con título a confirmar) narra la historia de ¨El Ruso¨, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la segunda guerra mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral.

Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.

La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de ¨El Ruso¨, en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.