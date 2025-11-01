Choque frontal en la ruta nacional 152: Dos rosarinos hospitalizados

Dos personas oriundas de Rosario resultaron heridas tras protagonizar un fuerte choque frontal cerca del cruce de las rutas nacionales 152 y 232. Ambos fueron trasladados a un hospital en la localidad rionegrina de General Roca, con importantes lesiones pero fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió ayer pasadas las 18 horas en la ruta nacional 152, a unos 15 kilómetros del cruce con la ruta nacional 232, publicó el diario La Arena.

Agentes de la Comisaría Departamental de Puelches y una unidad del SEM acudieron al lugar y constataron que los vehículos involucrados eran un auto Chevrolet Aveo y un camión Scania. El Aveo circulaba por la Ruta 152 cuando, por motivos aún no determinados, impactó de frente contra el Scania.

El auto sufrió daños totales, con la parte frontal completamente compactada; mientras que el camión solo sufrió daños en el paragolpes.

El camionero resultó ileso; los ocupantes del auto, en tanto, resultaron lesionados y uno de ellos está en estado delicado pero se encuentran fuera de peligro.

Además de la policía de Puelches y el SEM, trabajó en el lugar personal policial y de Bomberos de Casa de Piedra que colaboraron para extraer a los ocupantes del auto y la Agencia de Investigación Científica para realizar las pericias que permitan conocer las causas del choque.