Créditos con tasa subsidiada para la campaña de la gruesa

Siembra tractor campo 6setiembre2021

El Ministerio de la Producción recordó que está en vigencia, hasta el 30 de diciembre, una nueva herramienta financiera destinada a la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera. Dispone hasta $ 50 millones por productor y el gobierno provincial subsidia 8 puntos de la tasa de interés.

Esta línea crediticia esta línea está destinada a capital de trabajo y prevé un monto de hasta 500 mil pesos por hectárea con un máximo de $50 millones por solicitante, en función del monto autorizado en el Informe de Aptitud emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

Cuenta con un plazo 12 meses y un subsidio de tasa 8 puntos. Este trámite se inicia en la Dirección de Agricultura, donde se realiza el análisis técnico y en función de ello se determina el monto máximo que puede contar cada proyecto.

Mientras que en el área de Asistencia Técnica y Financiera se solicita la documentación requerida, para avanzar con la tramitación en el Banco de La Pampa donde se concreta el cobro y la garantía, para lo cual está disponible el Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam).

Para más información comunicarse a:

-Dirección de Agricultura: teléfono: 02954 – 452730; mail: [email protected]

-Dirección de Asistencia Técnica y Financiera: teléfono: 02954-452600 interno 1949 o 1794; whatsapp: 02954-15597601 /02954-291059; correo electrónico: [email protected]

