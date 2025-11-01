Créditos con tasa subsidiada para la campaña de la gruesa

El Ministerio de la Producción recordó que está en vigencia, hasta el 30 de diciembre, una nueva herramienta financiera destinada a la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera. Dispone hasta $ 50 millones por productor y el gobierno provincial subsidia 8 puntos de la tasa de interés.

Esta línea crediticia esta línea está destinada a capital de trabajo y prevé un monto de hasta 500 mil pesos por hectárea con un máximo de $50 millones por solicitante, en función del monto autorizado en el Informe de Aptitud emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

Cuenta con un plazo 12 meses y un subsidio de tasa 8 puntos. Este trámite se inicia en la Dirección de Agricultura, donde se realiza el análisis técnico y en función de ello se determina el monto máximo que puede contar cada proyecto.

Mientras que en el área de Asistencia Técnica y Financiera se solicita la documentación requerida, para avanzar con la tramitación en el Banco de La Pampa donde se concreta el cobro y la garantía, para lo cual está disponible el Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam).



Para más información comunicarse a:

-Dirección de Agricultura: teléfono: 02954 – 452730; mail: [email protected]