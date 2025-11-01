Escalofriante: Un femicidio cada 34 horas en Argentina

El número de femicidios alcanzó 211 casos en lo que va del año y una mujer es asesinada por este crimen cada 34 horas en Argentina, según informó el Registro Nacional de Femicidios, en conjunto con el Observatorio MuMaLá.

El informe abarca además a femicidios vinculados, travesticidios, lesbicidios, feminicidios por narcotráfico y/o crimen organizado, suicidios feminicidas y otras muertes violentas ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025.

El documento publicado por MuMaLá es escalofriante, las muertes se traducen en cifras y desglosan que hubo 164 femicidios directos, 2 vinculados de niñas o mujeres, 16 vinculados por niños o varones, 1 lesbicidio, 3 travesticidios, 18 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 7 suicidios feminicidas y 855 intentos de femicidios.

La misma presentación señala que, a causa de estos asesinatos, 142 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

El 65% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o compartida, el 11% ocurrió en la vía pública, otro 11% en la vivienda del victimario y el 5% en descampados.

Respecto a los perpetradores, más de la mitad de los asesinatos fueron cometidos por parejas o ex parejas, un 18% de las víctimas murieron en manos de familiares, seguido por otros hombres conocidos por las fallecidas, y el menor porcentaje refiere a desconocidos, sicarios o bandas mafiosas.

La edad promedio de las damnificadas es de 41 años, aunque sobre el total presentado, 17 de ellas eran niñas o adolescentes y 31 adultas mayores que tenían 60 años o más al momento del hecho.

Con casos resonantes en la agenda mediática, se conoció que el 14% de las víctimas fatales había denunciado a su agresor y sólo la mitad ellas tenía orden de restricción de contacto o perimetral, a partir de ese número, el 28% contaba con botón antipánico.

En las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Rio Negro y Tierra del Fuego se contabilizó a una víctima cada mil mujeres. Mientras que en Chaco y Río Negro el número asciende a 1.4, en Misiones1.5 y en Santa Cruz 1.8.