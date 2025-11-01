Escándalo en el programa de Yuyito González: Rosina Beltrán acusó a sus compañeros de robarle u$s 250

Rosina Beltrán, ex participante de Gran Hermano, habría protagonizado un tenso momento en su lugar de trabajo en Empezar el día, el ciclo que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine, tras acusar a sus compañeros de haberle robado 250 dólares de su bolso.

Así lo contó Pepe Ochoa en la trasmisión del miércoles en LAM, relatando el incómodo momento vivido en los estudios de El Trece: “Lo primero que hizo fue entrar al control y decirles: ‘¡Son una gente de mierda! Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver’”.

Eso no se habría detenido después del aire, sino que la uruguaya también acusó al equipo técnico de entrar entre sus pertenencias: “Si no son los del control, son ustedes”, acusó.

Según explicó el panelista de LAM, el dinero no habría aparecido.

También relató una situación similar que le sucedió a la panelista con un celular de la marca iPhone, en la cual también acusó a sus colegas de haberle robado. Después de unos meses, habría pedido disculpas al equipo, reconociendo que lo perdió en uno de sus viajes en ferry de Buenos Aires a Uruguay.

Por esta razón, la panelista y la producción de Empezar el día no tendrían la mejor relación.