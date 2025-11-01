sábado 1, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop para conducir una edición especial del Ranking por los 40 años

Pergolinimario conductor 31octubre2025 1

Este domingo a las 10.00 (hora de Argentina), Rock & Pop 95.9 presenta “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años”, la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por la audiencia, con Mario Pergolini como conductor invitado.

Rock & Pop celebra su aniversario número 40 con un gesto que toca fibras históricas: Mario Pergolini volverá a ponerse al frente del Ranking Rock & Pop en una edición especial que repasará las 40 canciones más votadas por los oyentes. 

La emisora adelantó que será un programa de alto voltaje emocional, con anécdotas, recuerdos y la adrenalina de una cuenta regresiva que cruzará generaciones: de clásicos imperecederos a himnos más recientes, elegidos por el público. La presencia de Pergolini —figura clave en la historia de la radio y exconductor del Ranking y de ¿Cuál es?— subraya el carácter conmemorativo de la jornada por los 40 años de la marca.

“Edición 40 años” no será un simple repaso de hits: el especial buscará contar una historia a través de las canciones que marcaron a los oyentes y a la radio, con el tono inconfundible de Pergolini y el sello sonoro de Rock & Pop.

Cómo y cuándo escuchar

-Fecha y hora: domingo, 10.00 (hora de Argentina)

-Dónde: Rock & Pop 95.9 FM 

-Online: transmisión por el sitio web y plataformas oficiales de la radio

Por qué importa

El especial resume la relación de cuatro décadas entre Rock & Pop y su audiencia, recuperando la mística del Ranking con uno de sus conductores más emblemáticos. Para los oyentes históricos, es una cita con la memoria; para las nuevas generaciones, una puerta de entrada al ADN de la radio.

