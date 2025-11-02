lunes 3, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Conmoción: Murió un atleta mientras corría una media maratón en Realicó

Maraton realico fallecimiento 2noviembre2025

Un hombre de 57 años de edad, oriundo de Rancul, falleció mientras participaba de una competencia de atletismo que se disputó en la localidad de Realicó. Los organizadores informaron que la víctima no estaba inscripta, pero decidió acompañar a su hija que estaba compitiendo en la maratón.

La tragedia ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando se disputaba una competencia de maratón por las calles de Realicó. El hombre de Rancul se descompensó y a pesar de la urgente asistencia murió en el hospital local, publicó el diario La Arena.

Los organizadores confirmaron que el hombre no estaba inscripto formalmente en la competencia, pero minutos previos de la largada decidió acompañar a su hija.

Fue trasladado en una ambulancia al hospital local donde, a pesar de los esfuerzos médicos, no respondió a las maniobras de reanimación.

La doctora Liliana Carranza certificó el deceso por infarto de miocardio.

La muerte conmovió a los organizadores, participantes y pobladores que estaban presentes.

La policía y personal sanitario realizó las actuaciones correspondientes. Familiares y allegados del corredor llegaron rápidamente a Realicó para acompañar a la hija de la víctima.

Competencia

La maratón fue organizada por la municipalidad local y la largada fue desde la terminal de ómnibus, ubicada a la vera de la ruta nacional 35, hasta la plaza central «Hipólito Yrigoyen». La competencia más extensa eran tres vueltas al circuito.

