Desmanteló una red de caza ilegal y tráfico de fauna y recibirá un importante premio mundial

El argentino Emiliano Villegas, coordinador operativo del Área Fauna de la Brigada de Control Ambiental en la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, será reconocido con el premio internacional Clark R. Bavin, el máximo galardón global a la protección de la vida silvestre.

La entrega del premio será el próximo 5 de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, durante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES).

Villegas, de 44 años, fue clave en la investigación que permitió desarticular una red de caza y tráfico ilegal de fauna que operaba entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. El caso tiene como principal acusado a Jorge Noya, dueño del emprendimiento Caza & Safaris, señalado como líder de una organización dedicada al turismo cinegético ilegal.

Durante una serie de allanamientos realizados en 2023, la Justicia Federal secuestró 44 armas, 12 vehículos y casi 8.000 taxidermias, cuernos y pieles, entre ellas de yaguareté, especie protegida por ley y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001.

El caso tomó proyección internacional gracias al trabajo conjunto entre la Brigada de Control Ambiental, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la organización Freeland International, cuya directora, Juliana Machado Ferreira, fue quien nominó a Villegas al premio.