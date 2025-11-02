domingo 2, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La serie española de Netflix de la que todos hablan hace más de un mes

Animal serie 28octubre2025

La plataforma Netflix mantiene en su top 10 de lo más visto una serie española que es un verdadero éxito desde su estreno hace casi un mes. 

Se trata de “Animal”, una comedia dramática con un toque de crítica social que se centra en el choque de dos mundos opuestos: la Galicia rural y el mundo urbano de las mascotas boutique.

Cómo es “Animal”

Sinopsis:

La trama sigue a Antón (interpretado por Luis Zahera), un veterinario rural, malhumorado y de principios inquebrantables, acostumbrado a tratar con animales de granja en la dureza del campo gallego.

Debido a sus problemas económicos y a que sus clientes del campo ya no pueden pagarle, Antón se ve forzado a dejar su vida tradicional y aceptar un trabajo en la ciudad.

La oportunidad laboral llega de la mano de su sobrina, Uxía (Lucía Caraballo), dueña de una moderna y colorida tienda/clínica premium para mascotas, llamada Kawanda.

En este nuevo entorno, Antón debe enfrentarse a:

-Choque cultural: Pasa de vacas y gallinas a perros de raza, tratamientos extravagantes, peluquerías caninas de lujo y dueños obsesionados con la «humanización» de sus mascotas.

-Ética vs. Negocio: Sus valores de veterinario tradicional chocan constantemente con la obsesión de Kawanda por las métricas, las valoraciones online y la necesidad de complacer a clientes caprichosos.

-Adaptación: La serie sigue el incómodo, pero a menudo cómico, intento de Antón por adaptarse a esta nueva realidad, lidiando con su sobrina y un mundo que le resulta completamente ajeno.

En esencia, «Animal» utiliza el humor y el contraste entre estos dos personajes y entornos para ofrecer una sátira sobre la ética profesional, la modernidad, el capitalismo y la dificultad de mantener la integridad en el mundo contemporáneo.

