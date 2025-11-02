Pre Federal Pampeano 2025: Ferro de Pico continúa invicto y Estudiantes triunfó en Realicó

Por la undécima fecha del Pre Federal, organizado por la Federación Pampeana de Básquet, Estudiantes de Santa Rosa consiguió un valioso triunfo en su visita a Sportivo Realicó, aprovechando la caída de Argentino (TL), en una fecha que puede empezar a definir el cuarto lugar de la clasificación a la Liga Federal del 2026.



Sportivo Realicó 81 – Estudiantes (SR) 87



La expectativa se cumplió en Realicó. Estudiantes sacó una ventaja inicial de 7 puntos que Sportivo fue recortando cuarto a cuarto hasta forzar el tiempo suplementario tras un 77-77 en el tiempo regular.



El «Celeste» sacó provecho de los libres, en los que cuadruplicó a su rival (22 sobre 5) que significaron la diferencia en la noche ya que estuvieron igualados con 53% de doble.



Con esta victoria, el equipo de Zaqueo Supertino sacó una ventaja considerable sobre Sportivo Realicó y Argentino de Trenque Lauquen, que perdió ante Sportivo Independiente.

Parciales: 18-25 / 18-17 / 21-19 / 20-16 / 4-10

Goleadores: Camilo Bonino 17, Leandro Fogel y Álvaro Gutiérrez 13 (SP); Juan Vigiani 24 y Tomás Rossi 14 (E)



Juventud Unida (A) 52 – Ferro de Pico 92



El puntero del Pre-Federal, Ferro Carril Oeste de General Pico volvió de Alpachiri con el undécimo triunfo, para seguir líder e invicto. El equipo de Arce sacó una ventaja de 24 puntos antes del descanso que supo manejar en el complemento.



El «Verdolaga» volverá a jugar en su casa con la responsabilidad de cuidar el 11-0 al que CERIVA querrá dejar en el recuerdo.



Parciales: 10-22 / 13-25 / 16-26 / 13-19

Goleadores: Francisco Paz 220y Julián Casalini 16 (CAJU); Valentín Campano 15 y Agustín Ecker 13 (FCO).



All Boys 110 – General Belgrano 35



Con un 52% de triple y 65% de dobles para All Boys, el «Auriazul» derrotó con amplitud a General Belgrano en el «Jose´Aquiles Regazzoli», con un inspirado Fermín Ingrassia (28 puntos). Ya en el primer tiempo, el equipo de Ezequiel Santiago Medina sacó una considerable ventaja de 72 a 21.



De esta forma, All Boys sigue de cerca a Ferro Carril Oeste de General Pico, que también ganó en la noche del viernes.



Parciales: 33-12 / 39-9 / 21-9/ 17-5

Goleadores: Fermín Ingrassia 28; Gonzalo Yorio 16 (All Boys).

Argentino (TL) 83 – Sp. Independiente 99



El «Rojo» piquense se recuperó de un flojo arranque al salir al tercer cuarto y levantar una desventaja de 7 puntos con un parcial de 34-21. El equipo de Ponissi basó su victoria en un 50 % de triple (16/32) y tuvo un alto porcentaje de libre (76%) para doblegar el juego interno de Argentino que concretó 22 de 41 intentos.



Parciales: 26-21 / 20-22 / 21-34 / 16-22

Goleadores: Julián Roumec 21 y Mateo Castagno 18 (ARG); Agustín Mas Delfino 26 y Benjamín Giogetti 19 (CS).



Pico FC 88 – Centro Rincón Vasco 85



Centro Rincón Vasco le puso suspenso a la noche piquense en el «Parque Ángel Larra», donde Pico FBC fue dominando desde el inicio y entró al último cuarto con una ventaja de 17 puntos y en un parcial muy favorable de 37-23 el equipo de General Acha quedó a tiro de una remontada épica.



Parciales: 24-17 / 19-18 / 22-13 / 23-37

Goleadores: Ignacio Murias 27 y Santiago Moro 16 (CERIVA); Franco Álvarez 22, Pablo Mennichelli 18 (PFC)



PRÓXIMA FECHA

Sportivo Independiente – Juventud Unida (A); Estudiantes – Argentino (TL); Ferro de General Pico – Centro Rincón Vasco; General Belgrano (SR) – Sportivo Realicó; All Boys (SR) – Pico FC



POSICIONES

Ferro de General Pico 22; All Boys 21; Sportivo Independiente 20; Estudiantes 18; Pico FC 16; Sportivo Realicó y Argentino (TL) 15; CAJU 14; General Belgrano y CERIVA, 12.