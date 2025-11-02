domingo 2, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Pre Federal Pampeano 2025: Ferro de Pico continúa invicto y Estudiantes triunfó en Realicó

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Prefederalpampeano sportivorealico estudiantes 1noviembre2025

Por la undécima fecha del Pre Federal, organizado por la Federación Pampeana de Básquet, Estudiantes de Santa Rosa consiguió un valioso triunfo en su visita a Sportivo Realicó, aprovechando la caída de Argentino (TL), en una fecha que puede empezar a definir el cuarto lugar de la clasificación a la Liga Federal del 2026.

Sportivo Realicó 81 – Estudiantes (SR) 87

La expectativa se cumplió en Realicó. Estudiantes sacó una ventaja inicial de 7 puntos que Sportivo fue recortando cuarto a cuarto hasta forzar el tiempo suplementario tras un 77-77 en el tiempo regular.

El «Celeste» sacó provecho de los libres, en los que cuadruplicó a su rival (22 sobre 5) que significaron la diferencia en la noche ya que estuvieron igualados con 53% de doble.

Con esta victoria, el equipo de Zaqueo Supertino sacó una ventaja considerable sobre Sportivo Realicó y Argentino de Trenque Lauquen, que perdió ante Sportivo Independiente.

Parciales: 18-25 / 18-17 / 21-19 / 20-16 / 4-10

Goleadores: Camilo Bonino 17, Leandro Fogel y Álvaro Gutiérrez 13 (SP); Juan Vigiani 24 y Tomás Rossi 14 (E)

Juventud Unida (A) 52 – Ferro de Pico 92

El puntero del Pre-Federal, Ferro Carril Oeste de General Pico volvió de Alpachiri con el undécimo triunfo, para seguir líder e invicto. El equipo de Arce sacó una ventaja de 24 puntos antes del descanso que supo manejar en el complemento.

El «Verdolaga» volverá a jugar en su casa con la responsabilidad de cuidar el 11-0 al que CERIVA querrá dejar en el recuerdo.

Parciales: 10-22 / 13-25 / 16-26 / 13-19

Goleadores: Francisco Paz 220y Julián Casalini 16 (CAJU); Valentín Campano 15 y Agustín Ecker 13 (FCO).

All Boys 110 – General Belgrano 35

Con un 52% de triple y 65% de dobles para All Boys, el «Auriazul» derrotó con amplitud a General Belgrano en el «Jose´Aquiles Regazzoli», con un inspirado Fermín Ingrassia (28 puntos). Ya en el primer tiempo, el equipo de Ezequiel Santiago Medina sacó una considerable ventaja de 72 a 21.

De esta forma, All Boys sigue de cerca a Ferro Carril Oeste de General Pico, que también ganó en la noche del viernes.

Parciales: 33-12 / 39-9 / 21-9/ 17-5

Goleadores: Fermín Ingrassia 28; Gonzalo Yorio 16 (All Boys).

Argentino (TL) 83 – Sp. Independiente 99

El «Rojo» piquense se recuperó de un flojo arranque al salir al tercer cuarto y levantar una desventaja de 7 puntos con un parcial de 34-21. El equipo de Ponissi basó su victoria en un 50 % de triple (16/32) y tuvo un alto porcentaje de libre (76%) para doblegar el juego interno de Argentino que concretó 22 de 41 intentos.

Parciales: 26-21 / 20-22 / 21-34 / 16-22

Goleadores: Julián Roumec 21 y Mateo Castagno 18 (ARG); Agustín Mas Delfino 26 y Benjamín Giogetti 19 (CS).

Pico FC 88 – Centro Rincón Vasco 85

Centro Rincón Vasco le puso suspenso a la noche piquense en el «Parque Ángel Larra», donde Pico FBC fue dominando desde el inicio y entró al último cuarto con una ventaja de 17 puntos y en un parcial muy favorable de 37-23 el equipo de General Acha quedó a tiro de una remontada épica.

Parciales: 24-17 / 19-18 / 22-13 / 23-37

Goleadores: Ignacio Murias 27 y Santiago Moro 16 (CERIVA); Franco Álvarez 22, Pablo Mennichelli 18 (PFC)

PRÓXIMA FECHA

Sportivo Independiente – Juventud Unida (A); Estudiantes – Argentino (TL); Ferro de General Pico – Centro Rincón Vasco; General Belgrano (SR) – Sportivo Realicó; All Boys (SR) – Pico FC

POSICIONES

Ferro de General Pico 22; All Boys 21; Sportivo Independiente 20; Estudiantes 18; Pico FC 16; Sportivo Realicó y Argentino (TL) 15; CAJU 14; General Belgrano y CERIVA, 12.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralComisiones elpalomo 19octubre2025Tecnohuose banner setiembre2025Refrigeradossantiago 26octubreCospecltda banner abril2025 400x300
Festival intendentealvear octubr2025 1