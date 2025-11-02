Realizarán mantenimiento en más de 3.400 hectáreas de picadas cortafuegos de La Pampa

En La Pampa se ejecuta el Plan Integral de Prevención y Lucha contra Incendios, a través de trabajos de mantenimiento y rastreo en más de 3.400 hectáreas distribuidas en distintas zonas de la Provincia.

En el auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se firmaron los convenios para dar inicio a los “Trabajos de rastreos en picadas cortafuegos”, que abarcan importantes áreas del territorio pampeano.

En el acto participaron el presidente de la DPV, Rodrigo Cadenas, y representantes de las empresas encargadas de ejecutar las tareas en tres zonas que suman un total de 3.400 hectáreas, con un plazo de trabajo estimado en cuatro meses.

Estas acciones tienen como finalidad garantizar la transitabilidad de las cuadrillas de Defensa Civil, además de preservar las infraestructuras agrícolas y ganaderas de los predios rurales linderos, ante eventuales incendios forestales que suelen registrarse durante la temporada estival.

La construcción y mantenimiento de picadas cortafuegos constituye una tarea que el Gobierno provincial desarrolla de manera ininterrumpida desde hace años, con el propósito de evitar la propagación de incendios forestales que generan pérdidas materiales y daños ambientales en zonas productivas. Se trata de una acción interministerial en la que intervienen los Ministerios de Obras y Servicios Públicos, de Seguridad y Justicia, y de Producción, a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.



TRABAJO COORDINADO Y PLANIFICADO

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, destacó la importancia de la continuidad del Plan Integral de Prevención y Lucha Contra Incendios, implementado desde 2017. “Todos los años, la Dirección Provincial de Vialidad, mediante empresas pampeanas que participan en licitaciones públicas, ejecuta estas tareas en zonas previamente designadas. Los sectores a intervenir surgen de una evaluación conjunta, para garantizar el mantenimiento y conservación del estado de las picadas”, señaló.

El funcionario subrayó que las picadas cortafuegos constituyen una herramienta clave para proteger al sector productivo rural y conservar el ambiente pampeano, además de facilitar el acceso de brigadistas y bomberos durante los operativos de combate contra incendios.

“Conocemos las consecuencias que dejan los incendios forestales, cuya propagación en verano es frecuente por la acumulación de material combustible. Esto puede generar pérdidas económicas en el ámbito agropecuario e impactar sobre el ambiente y los paisajes pampeanos”, agregó.

Finalmente, remarcó el carácter articulado de la iniciativa, “este trabajo interministerial involucra a distintas áreas del Gobierno provincial: Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil; Producción, mediante la Subsecretaría de Asuntos Agrarios; la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y nuestro Ministerio, con la Dirección Provincial de Vialidad. Las picadas destinadas a áreas protegidas tienen además el objetivo específico de resguardar esos espacios, mientras que las de Defensa Civil mejoran los accesos a los lugares de siniestro”.

