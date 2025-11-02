Torneo Federal A: Costa Brava perdió en Formosa y quedó eliminado

Costa Brava de General Pico cayó en su visita a Formosa y se despidió del Torneo Federal «A». El elenco piquense empezó ganando, pero en el segundo tiempo el conjunto local lo dio vuelta.

El único representante pampeano en el Torneo Federal «A» quedó eliminado este domingo al perder 2 a 1 frente a San Martín de Formosa. En un partido correspondiente a la Tercera Fase de Reválida del certamen, Costa Brava de General Pico perdió y quedó fuera.

El conjunto pampeano, que debía ganar para avanzar de ronda debido a que el club formoseño tenía ventaja deportiva, empezó ganando el encuentro a partir de un gol de Braian Noriega a los 42minutos del primer tiempo.

Sin embargo, San Martín lo dio vuelta en el complemento gracias a los goles de Ramiro Alderete y Lucas Amud, a los 18 y a los 36 minutos, respectivamente.

De esta manera, y con un resultado global de 3 a 2, el equipo de Formosa clasificó a la instancia de cuartos de final de la Reválida del Federal A y espera conocer a su nuevo rival. El pasado domingo, el partido de ida se disputó en General Pico y empataron 1 a 1.