lunes 3, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Federal A: Costa Brava perdió en Formosa y quedó eliminado

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torneofederala sanmartin formosa costabrava 2noviembre2025

Costa Brava de General Pico cayó en su visita a Formosa y se despidió del Torneo Federal «A». El elenco piquense empezó ganando, pero en el segundo tiempo el conjunto local lo dio vuelta. 

El único representante pampeano en el Torneo Federal «A» quedó eliminado este domingo al perder 2 a 1 frente a San Martín de Formosa. En un partido correspondiente a la Tercera Fase de Reválida del certamen, Costa Brava de General Pico perdió y quedó fuera. 

El conjunto pampeano, que debía ganar para avanzar de ronda debido a que el club formoseño tenía ventaja deportiva, empezó ganando el encuentro a partir de un gol de Braian Noriega a los 42minutos del primer tiempo. 

Sin embargo, San Martín lo dio vuelta en el complemento gracias a los goles de Ramiro Alderete y Lucas Amud, a los 18 y a los 36 minutos, respectivamente. 

De esta manera, y con un resultado global de 3 a 2, el equipo de Formosa clasificó a la instancia de cuartos de final de la Reválida del Federal A y espera conocer a su nuevo rival. El pasado domingo, el partido de ida se disputó en General Pico y empataron 1 a 1. 

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Comisiones elpalomo 19octubre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 26octubre
Tecnohuose banner setiembre2025Festival intendentealvear octubr2025 1Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateral