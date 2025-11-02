Un apuñalado en una pelea callejera en General Pico

Un hombre fue trasladado -este domingo al mediodía- con una herida de arma blanca al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este domingo en el barrio Malvinas de General Pico cuando dos hombres protagonizaron una reyerta en inmediaciones de las calles 7 y 122. Uno de los implicados recibió dos puntazos en la zona de la espalda, mientras que el otro sujeto sufrió un fuerte golpe en la cabeza. No trascendieron detalles sobre las circunstancias que rodearon al hecho, publicó el diario La Arena.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al herido de arma blanca al Hospital Gobernador Centeno, donde fue atendido y le realizaron las curaciones correspondientes. En tanto, el otro involucrado en el hecho fue por sus propios medios al centro asistencial a hacerse atender.

En lugar del incidente, trabajó personal policial de la Comisaría Tercera y de la Brigada de Investigaciones. Ninguno de los involucrados denunció los hechos ante las autoridades.