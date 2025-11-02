Empresa les dará «días libres» a sus empleados hinchas de Argentinos Juniors para viajar a la final

En un gesto que fusiona el mundo corporativo con la pasión futbolera, la empresa de tecnología DataWise anunció un «beneficio exclusivo» para sus empleados que sean hinchas de Argentinos Juniors: les darán los días libres necesarios para poder viajar a la final de Copa Argentina que disputará el club en Córdoba ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

La noticia se conoció a través de un comunicado interno que rápidamente se viralizó. «Como beneficio de una empresa que respira fútbol, queremos acompañar a quienes lo viven con pasión», arranca el texto.

El comunicado detalla: «Es por eso que los colaboradores que sean hinchas de Argentinos Juniors podrán tomarse los días libres para viajar a la final».

Curiosamente, el memo original pedía «comunicar de forma confidencial» el beneficio, pero la propia institución de La Paternal celebró la medida en sus redes sociales.

El club @aaajoficial no solo compartió la iniciativa, sino que la usó para motivar a otros: «Si otras empresas se suman, se ganan una mención en las redes del club», lanzaron, buscando un efecto contagio en el mundo empresarial de cara a la definición del torneo.

Mientras muchas compañías repiten como loro eslóganes vacíos sobre el «ambiente laboral» o «la pasión», esta firma tomó una medida concreta para sus empleados.