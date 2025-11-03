Aparecieron polémicos carteles en General Pico y recalentaron la interna del PJ

Después de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, pese al ajustado triunfo electoral, imprevistamente se recalentó la interna peronista en La Pampa.

Este lunes aparecieron dos pasacalles en puntos estratégicos de General Pico, donde se puso -aún más- en evidencia la división del PJ pampeano. Los carteles directamente acusan de «traidor» a Verna y piden la expulsión del PJ.

Uno de los pasacalles está colgado en la entrada al barrio Zona Sur con un mensaje directo: «A los traidores ni justicia. Verna fuera del PJ». Otro de los pasacalles indica: «Verna traidor, el Judas del PJ sos vos».

El sitio donde se colocaron ambos pasacalles no fue casual. Fueron colocados en el cruce de las calles 201 y 2: debajo de un cartel que promociona obras de gestión provincial en General Pico y está al costado de otro que promocionaba la candidatura de Aberlardo Ferrán.

Los mensajes dirigidos a Verna no fueron casuales. Justamente, el líder de la Línea Plural prendió fuego la interna el mismo domingo de elecciones, cuando llamó a una conferencia de prensa en General Pico, donde prendió el ventilador y disparó para todos lados.

Criticó ferozmente a Ferrán, a Bensusán, y sobre todo a Vanini. Acusó que no lo invitaban a las reuniones partidarias y que los candidatos que llevaba el PJ para diputados nacionales, del frente «Defendemos La Pampa», no eran los indicados.

ACCIÓN Y REACCIÓN

No hubo mucha respuesta del otro lado: de hecho, Ferrán fue consultado, por la propia militancia, en plenos festejos, pero en ningún momento hizo referencia a los dichos del capo de la Plural.

Sin embargo, la reelecta diputada Varinia Marín si replicó y criticó a Verna. “Leí el titular, pero no me sorprende”, dijo Marín al ser consultada -minutos antes- de ingresar a votar en el Colegio Ricardo Nervi de Santa Rosa.

“Igualmente creo que los análisis se tendrán que hacer con posterioridad porque estamos en veda, yo sí respecto la veda, así que ya habrá tiempo de analizar las conductas, las palabras, de cada uno de los referentes y dirigentes”, añadió.

“En las campañas no se invita particularmente a trabajar. Uno sabe cuál es la decisión que tiene que tomar, por lo menos yo en cada campaña no espero que me inviten, voy y me ofrezco para lo que haga falta”, añadió.

La respuesta política no tardó en llegar. Días después la diputada vernista, Silvia Larreta, directamente desautorizó al presidente del bloque del PJ, y hermano de Varinia, Espartaco Marín.