lunes 3, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Controles en rutas de La Pampa: Siete conductores dieron positivo en las alcoholemias

Transito policia controles 3noviembre2025

La Policía de La Pampa, junto al equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales, llevó adelante –durante el fin de semana- múltiples operativos de control y prevención en rutas y localidades de toda la Provincia.  

En total se realizaron 1.882 pruebas de alcoholemia, de las cuales siete arrojaron resultado positivo. Dos de esos casos se enmarcaron en el programa nacional Alcoholemia Federal, una iniciativa vigente desde 2022 que coordina controles simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

Uno de los casos más relevantes se registró en el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, donde un conductor profesional dio 0,85 g/l de alcohol en sangre. En el operativo participaron agentes del Departamento de Operaciones Policiales y de la Dirección de Seguridad Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se reiteró que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo la vida propia y la de todas las personas usuarias de la vía pública. 

El Gobierno provincial mantiene una política sostenida de seguridad vial, orientada a la prevención, la reducción de siniestros y la protección de la vida en todo el territorio pampeano.

