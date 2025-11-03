El ministro Álvarez entregó créditos a emprendedores del sur pampeano

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, encabezó la entrega de créditos a emprendedoras y emprendedores de las localidades de General San Martín y Jacinto Arauz.

Los créditos están destinados a fortalecer proyectos productivos, de servicios y de economía social en el sur de la provincia. “El Gobierno provincial sigue apostando al desarrollo local y al trabajo de las y los pampeanos. En tiempos complejos, reafirmamos nuestra decisión de seguir acompañando a quienes emprenden, de estar cerca y de fortalecer la producción local”, destacó el ministro Álvarez.

En General San Martín, los fondos entregados alcanzaron los $ 8.705.236,05, distribuidos en los programas Desarrollo de la Economía Social, Desarrollo Productivo y Participación Comunitaria. Los créditos permitirán fortalecer rubros como pastelería, cotillón, costura, rotisería, elaboración de pastas, salud y construcción, además de la mejora de espacios institucionales donde se desarrollan talleres y capacitaciones locales.

En Jacinto Arauz, los fondos totalizaron $ 7.017.251,51, también destinados a los tres programas mencionados. En esta localidad, los créditos respaldarán proyectos de peluquería, lavadero de autos, gastronomía, elaboración de alimentos y servicios personales, junto con la adquisición de equipamiento para espacios verdes comunitarios.

«RESPUESTAS CONCRETAS»

El ministro Álvarez resaltó la importancia de sostener estas políticas en el actual contexto económico. “Como cada una de las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial, estas líneas se ejecutan a través de los municipios porque entendemos que la cercanía es lo que las hace más eficientes. Más allá de las diferencias partidarias, nos une el mismo objetivo: llevar respuestas concretas a cada pampeano y pampeana, sin importar el lugar donde viva”, expresó.



MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA

“Estos créditos de economía social y desarrollo productivo forman parte de una política pública con más de 20 años de trayectoria, que sigue vigente porque da resultados. En tiempos complejos, reafirmamos nuestra decisión de seguir acompañando a quienes emprenden, de estar cerca y de fortalecer la producción local”, dijo Álvarez. Además, el ministro provincial valoró el trabajo conjunto con los gobiernos locales: “Nos pidió el gobernador Sergio Ziliotto estar cerca de todo aquel que inicia un nuevo sueño, que busca generar ingresos o sostener su proyecto. Y eso es lo que estamos haciendo: escuchar, acompañar y apostar a la economía social como base del desarrollo provincial”.

