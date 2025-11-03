lunes 3, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 3 al domingo 9 de noviembre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 3 al domingo 9 de noviembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Semana marcada por la intensidad emocional del Sol en Escorpio y el inicio de un nuevo ciclo lunar que invita a soltar el pasado, sanar vínculos y renacer desde adentro. Habrá oportunidades de transformación, revelaciones y encuentros cargados de destino.

Horóscopo del lunes 3 al domingo 9 de noviembre

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

  • Amor y Relaciones: Es fundamental que afrontes las tensiones familiares o de pareja hablando directamente, sin intermediarios. La honestidad será tu mejor aliada.
  • Trabajo y Dinero: Hay altibajos, pero al final sabes que conseguirás lo que deseas. Disfrutar de tu tiempo de ocio subirá tu ánimo. Hay facilidades económicas que debes aprovechar al máximo.
  • Consejo de la Semana: Si tienes problemas con alguien, no des rodeos y sé directo.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

  • Trabajo y Dinero: Es una semana de mucha actividad profesional con reuniones y llamadas que podrían prolongar tu jornada. Sentirás una gran vitalidad y optimismo, que te llenarán de seguridad y capacidad para todo.
  • Bienestar: Aprovecha esta energía positiva para soltar el estrés acumulado. Los problemas que te agobiaban se solucionan gracias a tu tesón.
  • Consejo de la Semana: El deber te llamará, así que organiza tu tiempo familiar con anticipación.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

  • Trabajo y Creatividad: Tu creatividad se enciende; tienes grandes dosis de energía para el trabajo. Las oportunidades de aprendizaje y expansión están a la vuelta de la esquina.
  • Emocional: No es momento de dispersarse. Elige una idea o proyecto y apuesta por ella. Las cosas se coordinan y fluyen más fácilmente.
  • Consejo de la Semana: Aunque comenzarás con mucha energía, modérate y evita los excesos para no sentirte agotado al final del día.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

  • Amor y Familia: Buscarás una mayor intimidad y conexión profunda en tus relaciones. Pueden surgir temas familiares pendientes, como renovaciones o reconfiguración de vínculos.
  • Personal: Sentirás una energía y un empuje que hacía tiempo no tenías. Algo «mágico» y muy importante puede suceder, dándote un empuje.
  • Consejo de la Semana: Tienes un gran empuje para tomar iniciativas o consolidar relaciones que te darán muchas alegrías.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Amor y Relaciones: La comunicación es clave para fortalecer tus relaciones. El guerrero Marte en tu signo te ayuda a avanzar con firmeza en tus objetivos.
  • Trabajo y Metas: Es el momento de darle un nuevo rumbo a tu vida si lo deseas. Tus ambiciones están activas.
  • Consejo de la Semana: Debes ser prudente y evitar involucrarte en conflictos ajenos, ya que podrías sentirte confundido por tantos cambios.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

  • Trabajo y Dinero: Es un buen momento para revisar tus metas y ajustar tus planes. Tu regente, Mercurio, se prepara para retrogradar, así que se avecina una revisión en temas económicos y emocionales.
  • Amor y Vínculos: La honestidad será tu mejor aliada para evitar malentendidos. Tu hogar necesita una pequeña reforma que puedes afrontar.
  • Consejo de la Semana: La planificación es la clave del éxito. No te exijas demasiado y date espacio.

Libra (24 de septiembre – 23 de octubre)

  • Amor y Relaciones: Con Venus en tu signo, esta semana es ideal para el amor y las relaciones. La Luna Nueva potencia acuerdos, diálogos y decisiones.
  • Personal: Renacerás y te reinventarás, ya que es tu Luna Nueva personal. Te resultará más sencillo mantenerte bien comunicado y mostrarte tal cual eres.
  • Consejo de la Semana: Mantén tu rectitud. El equilibrio llega al liberar peso, no temas soltar vínculos o situaciones que ya no te suman.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Personal y Emocional: El universo te favorece. El Sol ingresa en tu signo, renovando tu energía y vitalidad. Eres poderoso y magnético, pero cuida los impulsos.
  • Trabajo y Dinero: Es un buen momento para iniciar algo nuevo y tomar decisiones importantes. Se aclara una situación que te hacía sentir estancado en el trabajo.
  • Consejo de la Semana: El poder está en tus manos. Canaliza tu intensidad en movimientos estratégicos y no desde la reacción.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Trabajo y Oportunidades: El planeta Venus juega a tu favor, aumentando tu poder de atracción hacia el dinero y tu capacidad para disfrutarlo. Es un buen momento para expandir tus horizontes y asumir nuevos retos.
  • Amor y Familia: Es tiempo de equilibrar las ausencias y compartir más con tu familia. La aventura te espera.
  • Consejo de la Semana: La tenacidad será premiada. Tendrás una perspectiva más amplia que te mostrará soluciones inesperadas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

  • Trabajo y Propósito: Este nuevo ciclo te empuja a definir tu propósito laboral con mayor autenticidad. Plutón te pide asumir tu poder y liderar con sabiduría.
  • Amor y Relaciones: El diálogo será crucial. Malos entendidos pueden perjudicar las relaciones amorosas; es momento de conversar y aprender a escuchar.
  • Consejo de la Semana: Tu enfoque disciplinado te ayudará a lograr tus objetivos, pero no te olvides de celebrar tus logros.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

  • Trabajo y Proyectos: Tu horizonte se expande. La Luna Nueva abre la puerta a viajes, aprendizajes y conexiones internacionales. Tu mente estará muy activa.
  • Personal: Es un buen momento para colaborar y compartir tus ideas innovadoras. Puedes sentir una mezcla de inspiración y necesidad de mantener los pies en la tierra.
  • Consejo de la Semana: No temas ser diferente; tu singularidad es tu fortaleza. Dedica tiempo a nutrir tu mente y espíritu.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

  • Amor y Conexión: Te sentirás más conectado emocionalmente con tu pareja. Neptuno inspira a soñar en grande y te invita a sanar la confianza para abrirte a la intimidad.
  • Personal: Saturno en tu signo te recuerda que el crecimiento implica poner límites. Tu sensibilidad e intuición estarán muy agudas, lo que te guiará a decisiones acertadas.
  • Consejo de la Semana: Dedica tiempo a mantener la calma y el equilibrio emocional. Marte te empuja a expresarte con valentía.
