La Cospec Ltda actualizará datos de sus asociados: Información impórtate para prevenir estafas

Cospecltda edificio camionetas 0km 12diciembre2022

La Cospec Ltda informa a los asociados que en los próximos días se estarán realizando llamadas telefónicas a los usuarios de los servicios con el objetivo de actualizar la dirección de correo electrónico y los datos personales vinculados a los servicios sociales.

El propósito de esta actualización, es  en el futuro, poder enviar las facturas y notificaciones por correo electrónico.

Es importante mencionar que durante las comunicaciones telefónicas en ningún caso se solicitarán contraseñas, datos bancarios ni información personal sensible.

Si recibe un llamado telefónico que no se ajusta a estos términos le solicitamos que antes de responder, se comunique con nuestras oficinas al teléfono 2334 442260.

El Consejo de Administración agradece su colaboración para seguir mejorando nuestros servicios.

