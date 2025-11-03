Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acosos en el set de Stranger Things

A pocos días del estreno de la última y quinta temporada de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, estalló un escándalo entre sus protagonistas luego de que trascendiera que Millie Bobby Brown había denunciado por acoso psicológico y maltratos a David Harbour, su padre en la ficción.

Según los medios internacionales Page Six y Daily Mail, la actriz presentó una queja formal de “páginas y páginas de reclamos” contra el actor, antes de iniciar las grabaciones de la última temporada. Esto derivó en una investigación interna que se extendió por varios meses.

Si bien se aclaró que no se trataban de reclamos sobre comportamientos de índole sexual, la actriz debió ser acompañada por un representante personal a la hora de grabar el último episodio de la serie, algo atípico en el set.

Por el momento, ninguno de los involucrados o personas vinculadas a la serie brindó declaraciones al respecto.

Al ser consultado por la denuncia, un vocero de Netflix se limitó a enfocarse en el estreno y gran final de la saga de Stranger Things, evitando hablar sobre el escándalo: “Será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada de sus protagonistas”.