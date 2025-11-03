Retuvieron la combi de la comuna de Santa Isabel por «traslado irregular» de estudiantes

En el Puesto Caminero Victorica, dependiente de la Coordinación Oeste de la Unidad Regional 1, se iniciaron “actuaciones de oficio” por una denuncia telefónica que alertó sobre el traslado irregular de estudiantes en la combi de la municipalidad de Santa Isabel.

En la denuncia indicaron que el minibús perteneciente a una comuna del oeste pampeano se dirigía hacia la Escuela Agrotécnica «Florencio E. Peirone» de Victorica, trasladando estudiantes; pero supuestamente carecía de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y tampoco contaba con la habilitación requerida para el transporte de pasajeros.

CONTROL VEHICULAR Y CONSECUENCIAS

La policía inmediatamente montó un Puesto de Observación sobre la Ruta Provincial 10 y el acceso a la calle Maldonado. A las 22 horas del domingo, el vehículo fue interceptado.

Al entrevistar al conductor, se constató qué si bien poseía Licencia de Conducir Profesional, el minibús carecía del Permiso para Transporte de Pasajeros y presentaba la RTO vencida desde el 2016.

Seguidamente el personal policial acompañó al vehículo hasta la institución educativa, donde descendieron los doce pasajeros. Posteriormente, el rodado fue trasladado a la sede policial para la confección de las actas correspondientes.

ACTAS DE COMPROBACIÓN ADICIONAL

Además de las actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 3125 (Art. 1° inc. 1 y 2), se labró un Acta de Comprobación N° 9910 a disposición del Juez de Faltas Municipal por la ausencia de la Cédula de Identificación del vehículo (estando patentado) y no funcionaba la luz baja del lado del acompañante.

El minibús fue alojado en la playa de estacionamiento del Puesto Caminero y permanecerá allí hasta que la situación sea regularizada ante la Dirección de Transporte y el Juzgado de Faltas Municipal.