Abrió el Salón de Escultura 2025 en el Museo Provincial de Artes

En el Museo Provincial de Artes quedó inaugurado, el viernes, el Salón de Escultura, con la presencia de los artistas premiados y seleccionados y una importante cantidad de público.

Durante el evento se entregaron los premios y menciones especiales a las obras de los y las artistas seleccionados por el jurado.

El evento concluyó con una invitación al público a recorrer la muestra, disfrutar de las diversas propuestas escultóricas del Salón y explorar el catálogo digital. Este último incorpora obras del patrimonio del Museo, ofreciendo una visión más amplia de su Colección.

“VERDADERA CELEBRACIÓN”

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director Dante Bagatto, quien destacó la importancia del museo como espacio de encuentro entre artistas, la comunidad y todas las personas que disfrutan del arte. “El Salón de Escultura para nosotros es una verdadera celebración, una forma de homenajear a los artistas que trabajan en esta disciplina y de poner en valor su labor”, dijo.

Asimismo, destacó el riguroso trabajo del jurado, encargado de evaluar y seleccionar las obras que integran esta muestra. “Su mirada profesional y compromiso con la calidad artística fueron fundamentales para garantizar una muestra diversa, representativa y de gran nivel», expresó.

