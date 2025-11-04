Alumno de Castex clasificó a la instancia nacional de las Olimpiadas de Geografía

El alumno Bautista Cervellini Muse, de Tercer Año, clasificó a la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Geografía, publicó el colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. La competencia educativa se realizará, en los primeros días de diciembre, en Santa Fe.

El estudiante fue preparado por profesora asesora Alejandra Abelairas.

“Nos llena de orgullo que La Pampa sea representada a nivel nacional por un alumno de Castex!”, destacaron desde el establecimiento educativo castense.

“Felicitaciones a ambos por este gran logro! Les deseamos el mayor de los éxitos!”, agregó el posteo.

FILOSOFÍA

La alumna Brisa Martínez y la profesora Rosana Maya, del colegio Manuel Belgrano, participaron –el fin de semana- en la instancia nacional de la Olimpiada de Filosofía en Villa La Angostura (Neuquén).

“Queremos resaltar el mérito de Brisa, quien clasificó a esta instancia tras quedar entre los 103 seleccionados -5 de La Pampa- de un total de más de 3.100 participantes de todo el país”, destacaron –en un posteo- desde el establecimiento educativo castense.