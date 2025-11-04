martes 4, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Alumno de Castex clasificó a la instancia nacional de las Olimpiadas de Geografía

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Colegiomanuelbelgrano cervellinimusebautista olimpiadadegeografia 4noviembre2025

El alumno Bautista Cervellini Muse, de Tercer Año, clasificó a la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Geografía, publicó el colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. La competencia educativa se realizará, en los primeros días de diciembre, en Santa Fe.

El estudiante fue preparado por profesora asesora Alejandra Abelairas.

Colegiomanuelbelgrano cervellinimusebautista abelairasalejandra olimpiadadegeografia 4noviembre2025

“Nos llena de orgullo que La Pampa sea representada a nivel nacional por un alumno de Castex!”, destacaron desde el establecimiento educativo castense.

“Felicitaciones a ambos por este gran logro! Les deseamos el mayor de los éxitos!”, agregó el posteo.

FILOSOFÍA

La alumna Brisa Martínez y la profesora Rosana Maya, del colegio Manuel Belgrano, participaron –el fin de semana- en la instancia nacional de la Olimpiada de Filosofía en Villa La Angostura (Neuquén).

“Queremos resaltar el mérito de Brisa, quien clasificó a esta instancia tras quedar entre los 103 seleccionados -5 de La Pampa- de un total de más de 3.100 participantes de todo el país”, destacaron –en un posteo- desde el establecimiento educativo castense.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 4noviembre
Festival intendentealvear octubr2025 1Comisiones elpalomo 19octubre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025