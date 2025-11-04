Empresa brasilera tomó el control de un icónico estadio mundialista argentino

El Grupo Revee, que es una de las más grandes empresas inversoras de Brasil, tomará el control del estadio José María Minella de Mar del Plata durante los próximos 30 años, con opción a extender el acuerdo durante una década más.

Este grupo, que pertenece a un fondo de inversión de Brasil y a la compañía local Pro Enter, tendrá el control del complejo a partir de este miércoles 5 de noviembre, en una concesión que fue acordada con la Municipalidad de General Pueyrredón.

El grupo brasileño, en conjunto al argentino Pro Enter, fue el único que se presentó en la licitación con un plan de modernización integral que iniciará con una inversión de más de 20 millones de dólares en 30 años y apuntando a que, en un futuro, la Selección argentina haga de local en Mar del Plata.

La modernización llevará a cabo una renovación en diversos aspectos como la instalación de una nueva iluminación del nivel CONMEBOL, reparación de la tribuna techada que está cerrada desde 2022, se realizarán nuevos baños y cabinas de transmisión y se llevará a cabo una zona gastronómica con retail y gaming.

El proyecto llevará a cabo la intervención del ex presidente de Banfield y la cara de la empresa a cargo, Eduardo Spinosa, representado por el Estudio Jurídico Claria & Trevisán.

“Esto representa mucho más que un estadio y un polideportivo. Se trata de entender que el Estado no puede continuar destinando fondos públicos para el mantenimiento de estas instalaciones, dado que no generan valor agregado para la ciudad. Por eso celebramos que un grupo del calibre de Revee haya decidido presentar una propuesta millonaria, con el objetivo de transformar una zona y posicionar a Mar del Plata como un nuevo polo de eventos deportivos y culturales de alta relevancia” destacó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.