En Castex, alertan por las «consecuencias sanitarias y ambientales» provocadas por el Basurero municipal

El bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) presentó un pedido de informes por la problemática que genera la quema de residuos en el basural municipal a cielo abierto, ubicado en la zona sur de Eduardo Castex. Además, pretenden que funcionarios municipales concurran a una sesión ordinaria para informar sobre las medidas adoptadas para su erradicación, para mitigar los efectos sanitarios y ambientales en esta ciudad.

Los ediles opositores presentaron el pedido de informes en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante (CD), donde Martín Araya detalló que habilitó un número telefónico para recepcionar inquietudes de los vecinos castenses, donde en “varias comunicaciones” le plantearon la preocupación que existe por “la contaminación provocada por la quema de basura en el basural a cielo abierto”.

El legislador del FreJuPa exteriorizó preocupación por el funcionamiento del basural a cielo abierto. “El humo de la quema libera sustancias tóxicas, las partículas finas que irritan las vías respiratorias y agravan enfermedades crónicas, mientras los olores persistentes disminuyen considerablemente la calidad de vida e imposibilitan el disfrute de los espacios al aire libre y la ventilación natural de las viviendas, porque contaminan el aire que todos respiramos”, expresó.

También planteó que la falta de ejecución de políticas adecuadas “es una acción que vulnera el derecho a un ambiente sano y requiere una intervención municipal urgente”. “Los vecinos que nos piden que encontremos una solución”, agregó.

Araya pretende que además “de esperar la respuesta escrita” del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de los datos solicitados en el pedido de informe, también pretende que el director de Medio Ambiente municipal, Camilo Ordoñez, asista a sesión ordinaria del CD para “dialogar sobre este tema en una sesión ordinaria”. Pero, anticipó que si el DEM insiste que la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento no obliga al funcionario municipal a asistir al recinto

legislativo local, pedirá que se vote la concurrencia de la secretaria de Gobierno, Florencia Zumel, para tratar este tema. “Nos apegaremos a la letra estricta de la ley, porque ese fue el argumento que se utilizó para impedir la presencia de funcionarios de Transito y de la jueza de Faltas local (Natalia Vallejos)”, expresó.

Normas vigentes.

En el texto del pedido de informes, los ediles opositores transmitieron preocupación por la práctica de quema de basura a cielo abierto en el Basurero municipal, y esto contraviene normativas ambientales vigentes y genera graves perjuicios a la salud pública y ambiente local.

La oposición enfatizó que la quema “a cielo abierto” de residuos sólidos urbanos, domiciliarios o no domiciliarias impacta negativamente en la calidad del suelo, del aire y afecta la biodiversidad.

“Es fundamental conocer las acciones de fiscalización y control que el DEM está llevando a cabo”, plantearon. Y solicitaron que desde el edificio de la calle Padre Durando se informe

cual es el diagnóstico que tienen sobre la frecuencia y extensión de la quema de basura a cielo abierto en el basurero municipal, y consultaron si se han registrado denuncias formales por esta causa, y de ser afirmativo “cuál es el número total y su distribución temporal”.