Jornada de control de diabetes en la Cámara de Diputados

La vicegobernadora, Alicia Mayoral, participó hoy de una nueva jornada, en esta Cámara de Diputados y Diputadas, de prevención, de control de diabetes.

La jornada se desarrolló bajo las consignas «Cuidarte es prioridad» y «El primer paso hacia tu bienestar empieza hoy».

En el Hall de la Legislatura provincial, los alumnos y docentes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) brindaron –gratuitamente- asesoramiento personalizado, aconsejando sobre prevención, manejo y hábitos saludables; y también un control rápido, seguro y confidencial, del nivel de glucemia para empleados legislativos.