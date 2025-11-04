martes 4, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Jornada de control de diabetes en la Cámara de Diputados

Camaradiputados control diabetes estudiantes unlpam 4noviembre2025

La vicegobernadora, Alicia Mayoral, participó hoy de una nueva jornada, en esta Cámara de Diputados y Diputadas, de prevención, de control de diabetes.

La jornada se desarrolló bajo las consignas «Cuidarte es prioridad» y «El primer paso hacia tu bienestar empieza hoy».

Mayoralalicia diabetes glucemia control 4noviembre2025

En el Hall de la Legislatura provincial, los alumnos y docentes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) brindaron –gratuitamente- asesoramiento personalizado, aconsejando sobre prevención, manejo y hábitos saludables; y también un control rápido, seguro y confidencial, del nivel de glucemia para empleados legislativos.

