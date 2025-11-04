La Caja Forense compró más tierras al EPRC: Proyecta industrializar la producción de pistacho

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) firmó con la Caja Forense de La Pampa, ante la presencia del escribano general de Gobierno, Martín Ellal, el boleto de compraventa de otras 12 hectáreas ubicadas en Villa Casa de Piedra.

La superficie vendida corresponde a terrenos descartados productivamente por el EPRC y será destinada a la ampliación del proyecto productivo de pistachos que impulsa la Caja Forense en la zona.

En este nuevo espacio se desarrollará la fase industrial del emprendimiento, lo que permitirá agregar valor a la producción primaria y fortalecer la cadena productiva local.

Desde el EPRC destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a potenciar el desarrollo productivo bajo riego, promoviendo el uso eficiente del agua, el crecimiento sostenible y la articulación entre el sector público y el privado para consolidar el desarrollo regional.