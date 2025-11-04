Liga Municipal 2025: Algarrobo del Águila ganó el Clausura en la Zona Oeste

Algarrobo del Águila se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga del Oeste de fútbol, tras vencer 1 a 0 a Alta Gracia de 25 de Mayo, y ahora jugará la Finalísima anual ante Puelén, que ganó el Torneo Apertura.

Las finales del Torneo Clausura de la Liga del Oeste, perteneciente al Torneo Provincial de Fútbol Municipal (TPFM) que organiza la Subsecretaría de Deportes de La Pampa conjuntamente con las municipalidades participantes, se disputaron -el fin de semana- en la cancha de piso sintético de Algarrobo del Águila, donde los locales terminaron festejando ante su gente, con un tanto de Franco Palacio Modón.



SEMIFINALES

El sábado se jugaron las semifinales, que determinaron la clasificación a la final de Alta Gracia y Algarrobo.

En la primera semifinal, Alta Gracia superó 4 a 2 por penales a Puelches luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con goles de Nazareno Salvatierra (P) y Víctor Zúñiga (AG). En los penales, Gonzalo Durán, Fernando Monsalvo, Víctor Zúñiga y Jeremías Cerna marcaron para Alta Gracia; mientras que Diego Aguillón y Rafael Roldán hicieron los de Puelches, en tanto que el arquero Mauricio Oses (AG) le contuvo los remates a Emanuel Gigena y Alejandro Frank (P).

En la segunda semifinal, Algarrobo le ganó 1 a 0 a Cuchillo Có con gol de Nicolás Verdugo.

Luego de los dos encuentros sabatinos, los cuatro planteles compartieron una cena de camaradería, alimentando el espíritu social y de unión entre los pueblos que pregona este certamen.



FINALES

La jornada del domingo comenzó con el partido por el tercer puesto, en el que Puelches le ganó 4 a 1 a Cuchillo Có. Nazareno Salvatierra en tres oportunidades y Martín Cañete anotaron para Puelches; Jonathan Romero para Cuchillo Có.

La final, ante buena cantidad de público en las impecables instalaciones del Polideportivo Municipal, lo tuvo a Algarrobo como ganador por un ajustado 1 a 0 sobre Alta Gracia, que cerró un gran año en su primera participación, obteniendo dos subcampeonatos. El gol del campeonato para Algarrobo lo marcó Franco Palacio Modón.

De esta manera, las posiciones finales del Clausura quedaron de la siguiente manera: 1ro. Algarrobo del Águila, 2do. Alta Gracia (25 de Mayo), 3ro. Puelches, 4to. Cuchillo Có.



FINALÍSIMA



La Finalísima anual la jugarán desde el próximo sábado el campeón del Torneo Apertura, Puelén, contra el campeón del Torneo Clausura, Algarrobo del Águila.

En la Casa del Deporte de Santa Rosa se realizó este lunes el sorteo de localías, con la presencia vía virtual de los intendentes Mario Rebolledo (Puelén) y Oscar Gatica (Algarrobo).

El sorteo determinó que la primera Finalísima se jugará el sábado 8 de noviembre en Puelén, desde las 18. La revancha de la Finalísima será el sábado 15 de noviembre en Algarrobo del Águila, también a partir de las 18 horas.

En la Finalísima no habrá ventaja deportiva para ningún equipo. La definición estará determinada por la cantidad de puntos obtenidos en los dos encuentros. En caso de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles. Si quedaran igualados en puntos y diferencia de goles, el campeón anual se definirá con remates desde el punto del penal.