Murió un conductor en un vuelco en la ruta provincial 4

Un vecino de Ingeniero Luiggi falleció en un vuelco en el kilómetro 130 de la ruta provincial 4. El hecho ocurrió el lunes aproximadamente a las 20 horas, confirmaron desde la Comisaría Departamental de Caleufú.

El automóvil Peugeot 207 circulaba en sentido este – oeste, cuando el conductor se desvió hacia la banquina norte y dio varios tumbos.

El automovilista de 60 años, fue despedido del habitáculo y el rodado concluyó el recorrido a 100 metros, en el interior de un predio rural.

El personal de salud de la localidad de Caleufú constató el fallecimiento del vecino luiggense en el sitio del accidente.

Trabajó en el sitio personal de Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial inspector Emanuel Escudero Tolosa, junto a efectivos de la Comisaria Departamental de Caleufú y la delegación policial de Pichi Huinca.

El fiscal Juan Pellegrino dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, para la correspondiente autopsia.

El fallecido sería oriundo de Ingeniero Luiggi. La policía tomó algunas declaraciones testimoniales y se aguarda el peritaje del vehículo siniestrado.