martes 4, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Martes 04

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex el vecino Félix Lucero (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 04, a las 18 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

