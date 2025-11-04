Necrológica de Eduardo Castex –  Martes 04

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Félix Lucero (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 04, a las 18 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
martes 4, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Félix Lucero (77 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 04, a las 18 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda