Pre Federal Pampeano 2025: Continúa liderando Ferro de General Pico y triunfó Estudiantes

Culminó otra gran jornada de básquet en el Pre Federal pampeano. Importante triunfo de Estudiantes sobre Argentino de Trenque Lauquen en Santa Rosa, que le permite seguir en la lucha por los primeros puestos.



La fecha comenzó en el norte pampeano, en El Gigante de la Avenida, con el encuentro entre Sportivo Independiente y Juventud Unida. El rojo no perdonó y fue contundente: victoria por 124-53. Los destacados fueron Francisco Paz para la Juve con 18 puntos y 5 rebotes; y Pedro Emilio, en los locales, con 19 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.



En barrio Talleres, Ferro Carril Oeste recibió a CeRiVa de General Acha, y mantuvo su constancia sumando un nuevo triunfo como local. Con parciales de (32-20), (32-13), (26-22) y (23-14), los dirigidos por Emiliano Arce cerraron con un marcador final de 113-69. Los goleadores fueron el juvenil Luca Cappello con 22 puntos y 2 rebotes para los piquenses, y Agustín Laminiere también con 22 puntos y 2 rebotes para los achenses.



En la capital pampeana se vivió un vibrante duelo entre Estudiantes y Argentino de Trenque Lauquen. Tras un desarrollo parejo, el Celeste logró concretar un gran triunfo ante el León por 94-75. Los destacados fueron Fernando Carabajal con 25 puntos y 3 asistencias para el local, y Juan Pedro Sinclair con 16 unidades y 8 rebotes en el conjunto bonaerense.



En General Pico, Sportivo Realicó no dudó ante General Belgrano y sumó una importante victoria como visitante por 103-51. El jugador más destacado del tricolor fue Agustín Viano con 22 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, mientras que para el elenco ganador sobresalió Franco Agüero con 18 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.



Por último, en el Aquiles Regazzoli, All Boys logró un nuevo y contundente triunfo ante Pico FC, cerrando la noche con un 108-47. En el conjunto piquense se destacó Pablo Mennichelli con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que en el alboyense el más destacado fue Franco Zalabardo con 22 puntos y 6 rebotes.