martes 4, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Racing de Castex finalista de la Copa Argentina Sub 12 de Vóley en Chapadmalal

Voley racingclub sub12 chapadmalal 4noviembre2025

El equipo de vóley Sub 12 de Racing Club de Eduardo Castex llegó a la final en la Copa Argentina 2025, que se está desarrollando en la ciudad balnearia bonaerense de Chapadmalal. Este martes derrotaron 2 a 0 a Yarará de Misiones y Puerto San Julián de Santa Cruz.

El equipo castense llega invicto a esta instancia, dado que venció 2 a 0 a Banfiled, Yarará B de Misiones y Bomberos de Villa Ocampo (Santa Fe), mientras que triunfó 2 a 1 frente a Paracao (Entre Ríos), Ciudad de Buenos Aires y Defensores del Norte (Catamarca).

PARTICIPANTES

Esta es la tercera edición que se realiza la Copa Argentina para esta categoría, y participan 37 equipos, desde el domingo 2 a este miércoles 5, organizado por la Federación de Vóley Argentina.  

La competencia tiene 26 clubes femeninos y 11 masculinos y cuenta con la presencia de clubes de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca.

Posteriormente será el turno de los Sub 18 y luego los Sub 16 y Sub 14.

