Racing de Castex finalista de la Copa Argentina Sub 12 de Vóley en Chapadmalal

El equipo de vóley Sub 12 de Racing Club de Eduardo Castex llegó a la final en la Copa Argentina 2025, que se está desarrollando en la ciudad balnearia bonaerense de Chapadmalal. Este martes derrotaron 2 a 0 a Yarará de Misiones y Puerto San Julián de Santa Cruz.
El equipo castense llega invicto a esta instancia, dado que venció 2 a 0 a Banfiled, Yarará B de Misiones y Bomberos de Villa Ocampo (Santa Fe), mientras que triunfó 2 a 1 frente a Paracao (Entre Ríos), Ciudad de Buenos Aires y Defensores del Norte (Catamarca).
PARTICIPANTES
Esta es la tercera edición que se realiza la Copa Argentina para esta categoría, y participan 37 equipos, desde el domingo 2 a este miércoles 5, organizado por la Federación de Vóley Argentina.
La competencia tiene 26 clubes femeninos y 11 masculinos y cuenta con la presencia de clubes de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca.
Posteriormente será el turno de los Sub 18 y luego los Sub 16 y Sub 14.