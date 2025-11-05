De Pasto y puna, noche de rock pampeano en General Pico

De Pasto y Puna se desarrollará este viernes 7, a las 22 horas, en el Centro Cultural El Alero -en calle 24 entre calles 9 y 11- de General Pico, con dos bandas de rock en vivo, invitados sorpresa e intervenciones.

Abriendo la noche y por primera vez en General Pico llega Chinche Molle. La banda santarroseña se distingue por la fusión de estilos: rock como columna vertebral, pero abiertos a la influencia de sonidos locales que honran la identidad pampeana. En sus canciones podemos encontrar historias con personajes definidos, viajes por lugares imaginarios de nuestra provincia jugando con lo urbano y lo paisajístico.

La banda está integrada por Juani de Pian en voz y guitarra, Lea Roldan en Bajo, Ramiro Teso en guitarra, Sebastián Roldan en batería y Toni Torres en guitarra.

La banda piquense Más Poco estará cerrando esta noche de composiciones de rock pampeano. Un bagaje rítmico diverso y un lenguaje propio de una formación clásica que integra una puesta en escena particular. Combinan nuevos sonidos con una base de rock de formato moderno donde reflejan identidades mestizas de la región. Del repertorio se desprenden obras originales creadas por todos los integrantes en conjunto e individualmente, lo que le da diferentes colores a los arreglos.

Historias, personajes, lugares, sentimientos forman un abanico musical guiado por un espíritu lúdico. Cumbia, jazz, reggae, trap, son algunos de los recursos de los que se nutre la banda.