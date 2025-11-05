Educación Superior: los listados de orden de mérito para el ciclo lectivo 2026

La Dirección General de Educación Superior de La Pampa informó que hasta el viernes 6 inclusive, se encuentran disponibles los Listados Definitivos de Orden de Mérito para cubrir horas cátedra y/o cargos, en carácter de interino y/o suplente, en los ISFD de Gestión estatal Ciclo Lectivo 2026, de acuerdo a lo previsto en la Resolución Nº 915/2025.

Los listados se podrán consultar en la página oficial del Ministerio de Educación de La Pampa, desde este enlace

