miércoles 5, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Educación Superior: los listados de orden de mérito para el ciclo lectivo 2026

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Educacion docente inscripcion cargos 26abril2023

La Dirección General de Educación Superior de La Pampa informó que hasta el viernes 6 inclusive, se encuentran disponibles los Listados Definitivos de Orden de Mérito para cubrir horas cátedra y/o cargos, en carácter de interino y/o suplente, en los ISFD de Gestión estatal Ciclo Lectivo 2026, de acuerdo a lo previsto en la Resolución Nº 915/2025. 

Los listados se podrán consultar en la página oficial del Ministerio de Educación de La Pampa, desde este enlace

Se recibiran reclamos durante el período mencionado al correo: [email protected]

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralFestival intendentealvear octubr2025 1Comisiones elpalomo 19octubre2025Refrigeradossantiago 4noviembre