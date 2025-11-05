miércoles 5, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Inscriben para cubrir cargos docentes en 25 de Mayo

Las inscripciones se reciben desde este lunes 3, y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria: [email protected] 

La Dirección General de Personal Docente informó que la convocatoria refiere al cargo de Director Núcleo de Primera Doble Turno y Vicedirector de Núcleo para la localidad de Colonia 25 de Mayo, correspondiente al Nivel Inicial. 

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Nivel Inicial y Primario.

Normativa:
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-rrhh-n-041-25

