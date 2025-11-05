Los Ratones de Castex, subcampeones en un torneo nacional en Newcom en Santa Rosa

El equipo Los Ratones de Estudiantil de Eduardo Castex fue subcampeón de la categoría más de 40 años en el torneo Nacional de Newcom, que también incluyó a más de 68 años, disputado el pasado fin de semana en las canchas de la Escuela 221 y el Polideportivo Butaló de Santa Rosa, con la participación de equipos de distintos puntos del país.

El newcom vivió tres intensas y emocionantes jornadas el fin de semana, con partidos sumamente atractivos y peleados, cuyas semifinales y finales tuvieron un importante marco de público.

El certamen fue organizado por la Federación de Voleibol Pampeano y la Federación Argentina, cuyo coordinador fue el tesorero y secretario de esta disciplina, Gustavo Rasgido.

“Fue una verdadera fiesta del vóley, donde la pasión y el espíritu deportivo se sintieron en cada pelota. Tuvimos la suerte de recibir a equipos de todo el país que demostraron un nivel excepcional y, sobre todo, una alegría contagiosa”, publicó Fevopa en su cuenta de Facebook.

En más de 40, el equipo Los Ratones de Estudiantes de Eduardo Castex fue subcampeón al perder la final con Newcom La Marque de Río Negro. El tercer lugar del podio fue para Fénix Blue de Buenos Aires.

Los Ratones, que tiene como técnica a Anabel Marino, lo integraron Paola Watson, Andrea Falagán, Valeria Flores, María de Los Ángeles Mendiara, Sergio De Niro, Walter Scheffer, Marcó Bazán, Marcos Benito, José María Sorba y Lorena Poroyan González.

“Para nosotros fue una muy linda experiencia. Esta es la primera vez que logramos terminar en el podio en un torneo nacional organizado por la Fevopa y la Feva”, dijo Marino, en un breve diálogo con La Chueca.

La entrenadora comentó que el equipo Los Ratones, que fue creado hace dos años, cerrará la temporada con dos torneos, uno a realizarse en San Rafael y el otro, en El Cóndor, Río Negro.

El cuarto, quinto y sexto puestos fueron de los equipos pampeanos de Newcom Quehué, Escuela 221 y Unidos por 25. El séptimo puesto fue de Defensores de La Comarca de Río Negro, octavo Runners Xtream de Chubut, noveno La Majada de La Pampa y décimo General San Martín de Buenos Aires.

Escuela 221, cuarto.

El equipo de la Escuela 221 de Santa Rosa cumplió una gran labor en más de 68 años al finalizar en el cuarto puesto. Se coronó campeón Pueblo Nuevo de Buenos Aires, escoltado por Provincias Unidas de Chubut y CEF 101 de Buenos Aires.

Cuarto fue la Escuela 221, quinto Malvinas Argentinas de Chubut, sexto Onda Verde de Córdoba, séptimo Gigantes de La Comarca, octavo y novenos los pampeanos Nuevo Rumbo y Pueblos Unidos, décimo Benjamines de Río Negro, undécimo Newcom General Pico y decimosegundo Sportivo Toay.