Racing Club de Castex campeón Sub 12 de la Copa Argentina 2025 en Chapadmalal

El equipo de vóley Sub 12 de Racing Club de Eduardo Castex derrotó 2 a 0 a Ciudad de Buenos Aires en la final de la categoría Sub 12, y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. El equipo castense venció con parciales de 26-24 y 25-19. El partido se jugó en el predio de la Federación Argentina de Voley (Feva).

El equipo castense llegó a la final tras derrotar -en la jornada previa- a Yarará de Misiones y Puerto San Julián de Santa Cruz por 2 a 0.

En las anteriores presentaciones venció 2 a 0 a Banfiled, Yarará B de Misiones y Bomberos de Villa Ocampo (Santa Fe), mientras que triunfó 2 a 1 frente a Paracao (Entre Ríos), Ciudad de Buenos Aires y Defensores del Norte (Catamarca).

PARTICIPANTES

Esta es la tercera edición que se realiza la Copa Argentina para esta categoría, y participan 37 equipos, desde el domingo 2 a este miércoles 5, organizado por la Federación de Vóley Argentina.

La competencia tiene 26 clubes femeninos y 11 masculinos y cuenta con la presencia de clubes de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca.

Posteriormente será el turno de los Sub 18 y luego los Sub 16 y Sub 14.