Racing Club de Castex campeón Sub 12 de la Copa Argentina 2025 en Chapadmalal

Copaargentina final sub12 racingclub campeon 5noviembre2025

El equipo de vóley Sub 12 de Racing Club de Eduardo Castex derrotó 2 a 0 a Ciudad de Buenos Aires en la final de la categoría Sub 12, y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. El equipo castense venció con parciales de 26-24 y 25-19. El partido se jugó en el predio de la Federación Argentina de Voley (Feva).

El equipo castense llegó a la final tras derrotar -en la jornada previa- a Yarará de Misiones y Puerto San Julián de Santa Cruz por 2 a 0.

En las anteriores presentaciones venció 2 a 0 a Banfiled, Yarará B de Misiones y Bomberos de Villa Ocampo (Santa Fe), mientras que triunfó 2 a 1 frente a Paracao (Entre Ríos), Ciudad de Buenos Aires y Defensores del Norte (Catamarca).

PARTICIPANTES

Esta es la tercera edición que se realiza la Copa Argentina para esta categoría, y participan 37 equipos, desde el domingo 2 a este miércoles 5, organizado por la Federación de Vóley Argentina.  

La competencia tiene 26 clubes femeninos y 11 masculinos y cuenta con la presencia de clubes de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca.

Posteriormente será el turno de los Sub 18 y luego los Sub 16 y Sub 14.

