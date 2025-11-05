Robaron una moto en Castex

Un vecino denunció que le robaron, durante la madrugada de este miércoles, una motocicleta Corven Energy 110 c.c, color roja. El rodado se encontraba en la vivienda del damnificado, pero se desconoce si contaba con medidas de seguridad, porque no fue informado por la policía de Eduardo Castex.

Fuentes policiales indiacaron que se encuentran trabajando “en las investigaciones” para “el esclarecimiento” del robo. “Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, indicaron.

En el hecho interviene la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni.