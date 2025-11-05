Sacrilegio en Liniers: vandalizaron una imagen de la Virgen de Luján

Una imagen de la Virgen de Luján, ubicada en una ermita en Liniers, fue vandalizada en las últimas horas, tras lo cual el párroco del santuario de San Cayetano, Lucas Arguimbau, hizo la denuncia correspondiente.

Precisamente, la virgen estaba en una plazoleta sobre la avenida Juan B. Justo y Cuzco, frente a la Comisaría Comunal 9 de ese barrio porteño, y el hecho se perpetró pese a que en la zona hay varias cámaras de seguridad.

El sacerdote informó el ataque se produjo durante la misa del sábado pasado, y tras finalizar la celebración, el padre Arguimbau, el presbítero Guillermo Reale, vicario parroquial, un seminarista y tres laicos se dirigieron hasta el lugar para constatar los daños.

La ermita se encuentra en una pequeña rampa con canteros, bajo un arbusto. Allí, los religiosos encontraron el vidrio frontal roto y la figura de la Virgen completamente destrozada en el piso. En cambio, la cruz con Jesús permanecía intacta, y la imagen de San Cayetano estaba caída dentro del oratorio.

Los restos de la imagen fueron recogidos y trasladados al santuario. Desde la parroquia informaron que se analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para colaborar con la investigación y reforzar la protección del espacio.

La imagen de la Virgen de Luján, proclamada patrona de la Argentina en 1930 por el Papa Pío XI es uno de los símbolos más venerados del país.