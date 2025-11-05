Telemedicina: Médicos chinos realizaron una cirugía robótica a más de 4.000 kilómetros de distancia

Un equipo médico chino realizó una innovadora cirugía ocular robótica remota, utilizando un robot conectado a 5G para tratar a un paciente que se encontraba a másde 4.000 kilómetros de distancia.

La operación quirúrgica, consistente en una inyección en laretina, fue llevada a cabo el domingo por cirujanos de la ciudad sureña china de Guangzhou, quienes controlaron de forma remota un brazo robótico ubicado en un hospital de Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

La cirugía, realizada con precisión micrométrica, representó unpaso significativo en el aprovechamiento de la tecnología con elfin de disminuir la brecha que en materia de recursos médicosexiste entre las regiones costeras desarrolladas y las zonasremotas.

Después de que el robot colocara la aguja microscópica en elojo del paciente en Urumqi, los cirujanos en Guangzhou tomaron el control a distancia para guiarla hasta la superficie de la retinay perforaron esta membrana interior del ojo hasta una profundidad predeterminada, tras lo cual inyectaron el medicamento.

Toda la intervención duró menos de siete minutos, la red semantuvo estable, el robot respondió sin problemas y no presentóvibración alguna.

La inyección subretinal es una técnica microquirúrgica meticulosamente delicada que se emplea para salvar la visión en trastornos causantes de ceguera, como la hemorragia submacular, informó la agencia de noticias Xinhua.

“Esta cirugía clínica supone un avance clave de la viabilidad ala practicidad en el campo de la cirugía oftálmica remota de altaprecisión en China”, indicó Lin Haotian, director del proyecto,del Centro Oftalmológico Zhongshan de la Universidad Sun Yat-sen.