Cerró una textil con más de 30 años y licencias de clubes grandes: 35 trabajadores despidos

El fabricante textil de la marca Casablanca de ropa blanca para el hogar y poseedor de licencias oficiales de clubes como River, Boca, Racing e Independiente para el suministro de sábanas, comunicó el cese de actividades por «falta de ventas» y el despido de 35 empleados.

La firma Blanco Nieve, radicada en Río Grande, Tierra del Fuego, durante más de 30 años, arrastraba varios meses de conflictos salariales, e inclusive las empleadas de la textil, con el aval del Ministerio de Trabajo, decidieron vender directamente en ferias y puntos de venta en Tolhuin y Ushuaia, con la ayuda de la Cooperativa Renacer, las sábanas y acolchados que producían para poder subsistir.

La preocupación en la planta había comenzado en julio, cuando el dueño empezó a demorar el pago de salarios y aguinaldos.

En septiembre propuso abonar los sueldos en cuotas semanales, pero sólo cumplió una parte.

En una de las audiencias de conciliación, argumentó tener las cuentas embargadas por deudas con bancos y organismos fiscales, y entonces fue que ofreció a las trabajadoras vender el stock de mercadería para recuperar el dinero adeudado.

Sin embargo, a comienzos de noviembre se encontraron con la planta cerrada con candado.

Luego, según el sitio local ‘0223’, recibieron telegramas de despido en los que el dueño, Diego Russo, apeló al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite pagar solo la mitad de la indemnización en casos de «fuerza mayor».

Abandono patronal

El gremio SOIVA, que junto con SETIA representan a las trabajadoras, calificó la maniobra como un «abandono patronal» y denunció que el empresario «huyó sin dar la cara».

La representante de las trabajadoras, Marcela Cárdenas, relató a ‘Actualidad Tdf’ que «nos apersonamos a trabajar como cualquier día normal y nos encontramos con el portón cerrado. Intentamos comunicarnos con la persona de Recursos Humanos y nos dijo que la empresa no va a abrir más».

Según Cárdenas, la decisión del propietario se tomó sin previo aviso, pese a que existía un acuerdo para continuar con la venta de juegos de sábanas a fin de cubrir los salarios adeudados de septiembre.

«Esto ha sido una canallada terrible del dueño, porque estaba hablado que con la venta de sábanas íbamos a cobrarnos el sueldo. No bajó nadie a dar la cara, ni la gerencia ni Recursos Humanos», expresó.

Las ex empleadas de Blanco Nieve permanecen dentro de la planta para resguardar maquinarias y mercadería, a la espera de una intervención oficial que garantice el cobro de los haberes y la continuidad laboral.

Crisis textil en Tierra del Fuego

En los últimos días, Sueño Fueguino, otra fabricante local de sábanas Danubio y Cannon, también despidió 35 personas.

En Tierra del Fuego funcionan actualmente cinco fábricas textiles.

El cierre de Blanco Nieve representa el primer caso total en la provincia, con impacto directo en decenas de familias.

Se suma así a la larga lista de cierres en la industria textil nacional.

De acuerdo con datos de la Fundación Pro Tejer, desde la asunción del presidente Javier Milei cerraron 380 empresas del sector y se perdieron 11.500 puestos de trabajo textiles.

La entidad atribuye la crisis a la caída del consumo interno, la apreciación del peso y la apertura de las importaciones, que crecieron más del 30% en los primeros ocho meses del año.