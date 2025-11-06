jueves 6, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Comisionista de Eduardo Castex volcó en la ruta nacional 35

Fiatfiorino vuelco rutanacional35 santarosa 6noviembre2025

El accidente de tránsito se produjo frente al Mercado Municipal de Santa Rosa, y el conductor –un comisionista de Eduardo Castex- no sufrió heridas, por lo cual no se requirió la intervención médica.

El vuelco se produjo aproximadamente a las 8.10 horas. «En ese momento, un hombre de 57 años de Eduardo Castex circulaba a bordo de una Fiat Fiorino por la ruta nacional 35 en sentido norte-sur y, por causas que se tratan de establecer, volcó sobre la colectora”, indicaron fuentes policiales al diario La Arena.

https://8bba0f73e1ce4fb6b10dde96a01426a9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html Pese a las características del siniestro vial, el conductor no sufrió heridas. 

Acudieron al lugar, para brindar los servicios correspondientes, agentes del área de Accidentología, liderados por el comisario Diego Méndiz, y personal médico en una ambulancia aunque no fue necesario el traslado del ocupante de la furgoneta ya que resultó ileso. 

