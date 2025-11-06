Comisionista de Eduardo Castex volcó en la ruta nacional 35

El accidente de tránsito se produjo frente al Mercado Municipal de Santa Rosa, y el conductor –un comisionista de Eduardo Castex- no sufrió heridas, por lo cual no se requirió la intervención médica.

El vuelco se produjo aproximadamente a las 8.10 horas. «En ese momento, un hombre de 57 años de Eduardo Castex circulaba a bordo de una Fiat Fiorino por la ruta nacional 35 en sentido norte-sur y, por causas que se tratan de establecer, volcó sobre la colectora”, indicaron fuentes policiales al diario La Arena.

https://8bba0f73e1ce4fb6b10dde96a01426a9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html Pese a las características del siniestro vial, el conductor no sufrió heridas.

Acudieron al lugar, para brindar los servicios correspondientes, agentes del área de Accidentología, liderados por el comisario Diego Méndiz, y personal médico en una ambulancia aunque no fue necesario el traslado del ocupante de la furgoneta ya que resultó ileso.