Histórico: Racing de Castex es el primer equipo pampeano que gana la Copa Argentina

La categoría Sub 12 de Racing Club de Eduardo Castex ayer hizo historia en Chapadmalal. Se convirtió en el primer equipo pampeano que gana la Copa Argentina, donde participan los mejores equipos de las distintas regiones del país, para cerrar la temporada oficial de la Federación Argentina de Vóley (Feva). El equipo castense derrotó 2 a 0 a Ciudad de Buenos Aires, con parciales de 26-24 y 25-19.

La competencia se desarrolló en el denominado “Templo del Vóley”, que es un gimnasio de imponentes dimensiones que alberga casi una decena de canchas, lindante a unos de los hoteles construidos durante la gobierno de Juan Perón para fomentar el turismo social, y que fue concesionado a la Feva para que se alojen las delegaciones deportivas.

El equipo castense comenzó abajó en el tanteador, pero promediando el primer set pudo comenzaron a dominar el desarrollo del juego, y se quedó ajustadamente con el primer set: 26-24.

Racing Club en varones y Defensores de Villa Ramallo entre las chicas, ganaron por primera vez esta competencia. Los organizadores consideraron que los “Mejores jugadores de la final” fueron Martina Musante (Defensores de Villa Ramallo) y Juan García (Racing Castex). El podio femenino se completó con Estudiantes de Olavarría y Club Bell, y tercer escalón del podio masculino fue para Defensores del Norte de Catamarca.

El Recorrido.

El equipo castense llegó a la final tras derrotar el martes a Yarará de Misiones y Puerto San Julián de Santa Cruz por 2 a 0. En las jornadas previas, venció 2 a 0 a Banfield, Yarará B de Misiones y

Bomberos de Villa Ocampo (Santa Fe), mientras que triunfó 2 a 1 frente a Paracao (Entre Ríos), Ciudad de Buenos Aires y Defensores del Norte (Catamarca).

La competencia –femenina y masculina- cuenta con la presencia de clubes de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca.

El plantel.

El equipo castense estuvo integrado por Tiago Agostinelli, Gian y Lucas Ferreyra, Ciro Pichicura, Bruno Bazán, Joaquín Baudracco, Ignacio Aguirre Sosa, Bautista Albarracín, Camilo Campasso, Juan García, Lorenzo Scheffer y Benjamín Lovera. Y el cuerpo técnico estuvo integrado por Mauro Soncini, Rodolfo Chap y Felipe Elero.