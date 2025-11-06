Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia se consagró campeón este miércoles de la Copa Argentina tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

El arquero del conjunto mendocino Gonzalo Marinelli fue clave al atajar el remate de Tomás Molina y se convirtió en el héroe para los de azul.

Para el elenco comandado por Alfredo Berti convirtieron Luciano Gómez, Ivan Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa.

En tanto, para los dirigidos por Nicolás Diez anotaron Alan Lescano, Hernán López Muñóz y Lautaro Giaccone.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 2-2, con goles del delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos del primer tiempo, y Matías Fernández, a los 17’ del complemento para la ‘Lepra’. En tanto, los de la igualdad para el ‘Bicho’ los marcaron Alan Lescano, a los 19 minutos de la segunda etapa, y Erik Godoy de manera agónica, a los 52’ del mismo periodo.

Por su parte, Franco Amalfi vio la tarjeta roja por doble amonestación a los 41 minutos de la primera parte, mientras que Alejo Osella también se fue expulsado a los 47’ de la segunda etapa, dejando a IRM con nueve futbolistas en el terreno de juego.

Con este resultado, Independiente Rivadavia no solo consiguió el título por primera vez en su historia, luego de ascender a la Primera División en 2023, sino que también aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026.

El conjunto mendocino comenzó mejor el encuentro con dos llegadas peligrosas en los pies de Matías Fernández, con un remate que terminó en las manos del arquero Sergio Romero, y Sebastián Villa, disparó apenas desviado.

A los 9 minutos, finalmente se rompió la red del arco del ‘Bicho’. Alejo Osella desbordó por la banda derecha y envió un centro a la cabeza del paraguayo Alex Arce, quien se impuso en lo alto y abrió el marcador ante una floja respuesta del guardameta.

Con menos de cinco minutos en el reloj para el final de la etapa inicial, el mediocampista Franco Amarfil cometió una infracción sobre Hernán López Muñóz y, como ya tenía amarilla, se fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez por doble amonestación, dejando a IRM con un futbolista menos para toda la segunda parte.

A pesar de contar con un hombre menos, la ‘Lepra’ consiguió ampliar la diferencia con un contragolpe letal que comenzó con la corrida de Sebastián Villa. El ex Boca metió un pase filtrado para Matías Fernández y el delantero de 24 años definió con gran categoría.

Sin embargo, cuando parecía que las chances para Argentinos Juniors de lograr la remontada eran cada vez más remotas, apareció Alan Lescano dos minutos más tarde para descontar. El volante recibió la pelota dentro del área y se impuso ante la salida del guardavallas Ezequiel Centurión.

En tiempo de descuento, los mendocinos sufrieron otro revés tras la expulsión de Alejo Osella luego de recibir dos amarillas, la última por una fuerte infracción sobre Diego Porcel en zona defensiva.

La notable inferioridad numérica dejó expuesto al conjunto de Berti y con un atento Erik Godoy, quien capturó un rebote dentro del área, los de La Paternal consiguieron el agónico empate para llevar el duelo a los penales.

Minutos antes del final del cotejo, desde el banco de suplentes de la ‘Lepra’ decidieron reemplazar a Centurión por Gonzalo Marinell, quien terminó siendo fundamental al atajar el único remate de la tanda.