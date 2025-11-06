“Las guerreras K-pop”, la película de Netflix con un soundtrack que arrasa en Billboard

«Las guerreras K-pop» (título original en inglés: KPop Demon Hunters) es la nueva película de animación de Sony Pictures Animation que se estrenó exclusivamente en Netflix el pasado 20 de junio de 2025. La cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se convirtió rápidamente en un éxito de crítica, alcanzando un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes.

El filme, un musical de fantasía urbana, combina la estética del K-pop con la acción de caza de demonios.

¿De qué trata «Las guerreras K-pop»?

La película sigue a Huntr/x, un popular grupo femenino de K-pop que lleva una doble vida como cazadoras de demonios. La trama se complica cuando deben enfrentarse a una banda rival de chicos, los Saja Boys, cuyos miembros son, en secreto, demonios que buscan robar almas humanas para alimentar a su rey demonio, Gwi-Ma.

La historia se centra en la vocalista principal de Huntr/x, Rumi, quien debe ocultar que ella misma es parte demonio, un secreto que amenaza con destruir al grupo.

Un reparto de voces estelar

El elenco de voces en inglés está liderado por estrellas de ascendencia coreana, destacando:

-Arden Cho como Rumi (la protagonista).

-Ahn Hyo-seop como Jinu (el líder de los Saja Boys).

-Ken Jeong.

-Daniel Dae Kim.

-Lee Byung-hun como el rey demonio Gwi-Ma.

Un soundtrack que domina los charts

La banda sonora de la película se ha convertido en un fenómeno comercial. El álbum (KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)) debutó en el número 1 de la lista Top Soundtracks de Billboard y alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200.

El éxito principal es la canción «Golden», interpretada por el grupo ficticio, que ascendió al puesto N.º 1 de la lista Billboard Hot 100 el 12 de agosto de 2025.

Además, el soundtrack cuenta con la participación del popular grupo de K-pop Twice, ya que Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung interpretan una versión de la canción «Takedown».