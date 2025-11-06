Milei creyó una fake news: Festejó que iba a cantar con AC/DC y tuvo que borrar el tuit

Milei pudo finalmente agarrar el celular entrada la tarde, agotado por la jornada de apretones protocolares y sonrisas impostadas con los nuevos embajadores europeos. El único oasis había sido el abrazo reverencial con Pete Lamelas, el enviado de Donald Trump.

Tras el scrolleo frenético de cada día, el presidente se detuvo en un tuit del usuario Gorras del Cielo que asomaba prometedor.

«Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck», decía la publicación junto a la captura de una aparente nota de Clarín. En esa joya se anunciaba que la mítica banda AC/DC había invitado a Milei a participar de su show en River, programado para el 23 de marzo.

La euforia en la que entró el presidente por ser reconocido como el quinto AC/DC fue expresada con un VAAAAAAMOOOOO. No era para menos: era una convocatoria a la Selección luego de su performance rockera en el Movistar Arena.

El reconocimiento que llegaba desde el exterior no podía ser más oportuno: se daba horas antes de su viaje a Palm Beach, donde podría presumir sus dotes musicales en la cumbre conservadora de la CPAC. Para cambiar de repertorio porque en la última subió al escenario con una motosierra.

Era un detalle menor que la invitación de la banda hubiera llegado por medio de una nota en un diario y no mediante un método más directo.

También es anecdótico que Brian Johnson, el líder de la banda, se quedó sordo en 2016, lo que en ocasiones puede suponer una ventaja.

Algún asesor se encargó rápidamente de frustrar el sueño del presidente y le hizo notar que, pese a la rigurosidad que brotaba de la publicación de Gorras del Cielo, la captura de Clarín era falsa. Por ende, no había invitación del conjunto británico-australiano.

Milei borró su tuit pero todavía no está dicha la última palabra: el año que viene también vendrán Chayanne, Arjona y Montaner a la Argentina.