Pehuén Có: Menor de edad realizó pinturas satánicas e incendio la parroquia

Un juez de Garantías del Menor dispuso una medida de seguridad restrictiva de la libertad de un adolescente de 15 años acusado de haber incendiado una parroquia y de hasta haber efectuado pintadas satánicas el pasado 1 de noviembre, en el balneario bonaerense de Pehuén Có.

Se trata de un menor que fue identificado como el presunto autor del incendio que destruyó la capilla Sagrada Familia en el partido de Coronel Rosales, y también por haber efectuado pintadas en distintos lugares.

La jueza de Garantías del Joven, Claudia Olivera, tras un pedido de la fiscal Betina Ungaro, dispuso la citada medida luego que la causa cuente con varios testimonios y medidas de prueba que permitieron individualizar al menor como el autor de los hechos.

Según se indicó, dichos elementos de prueba que fueron presentados a Garantías del Joven fueron valorados debido a que se entendió que se trató de un caso “de extrema gravedad” situación que permite por ley dictar una medida de seguridad provisoria restrictiva de la libertad ambulatoria del menor.

El hecho provocó conmoción en la pequeña localidad balnearia donde los vecinos y autoridades mantuvieron un encuentro con el fin de iniciar una limpieza del lugar y planificar la reconstrucción.

“Los vecinos trabajan hombro a hombro para retirar los restos del techo y la estructura quemada”, señaló a la prensa local el delegado municipal de Pehuen Có, Sergio Pereyra, quien dijo además que muchos vecinos aportaron maquinarias y hasta bateas.

“Se quemó el techo, las vigas, los bancos, el cielo raso mientras que las columnas de hormigón permanecen en pie, pero habrá que ver en un informe técnico si se podrán reutilizar”, agregó.