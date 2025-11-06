Puso en riesgo la vida de una familia y tendrá que pagar una multa y hacer un curso de conducción

El Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Pico, dictó sentencia en un caso de tránsito a solo dos días de ocurrido el hecho.

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez Maximiliano Boga Doyhenard condenó -el miércoles- a Luis Félix Cuello, de 61 años. El ciudadano fue hallado autor penalmente responsable de conducción temeraria y antirreglamentaria de un automotor; a la pena de treinta y nueve días multa, equivalente a un importe total de setecientos cincuenta mil novecientos cuarenta y cinco pesos.

Además le aplicó una amonestación, exhortándolo a que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. También le impuso la sanción de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo automotor, por el término de siete días y la obligación de realizar el curso online «Conduciendo por la Vida», debiendo aportar constancia de su realización.

La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal Sebastián Rawson Paz, el imputado y el defensor oficial Alejandro Piñeiro.

El hecho ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre, aproximadamente a las 07.10 hs., en Ruta Provincial Nº 101 a la altura del km. 68, en dirección a Vértiz. Se constató que el imputado condujo un vehículo a excesiva velocidad, con el cual realizó una maniobra de sobrepaso de varios vehículos, entre ellos un móvil policial, haciéndolo en lugar demarcado con doble línea amarilla, poniendo en peligro al vehículo que circulaba en el carril opuesto, conducido por una persona de sexo femenino acompañada por niños, que previo hacerle señales de luces debió reducir la velocidad.

La policía detuvo su marcha a la altura del km 53, procediéndose posteriormente a labrar las actuaciones y el secuestro del rodado. Asimismo se constató que llevaba la licencia de conducir vencida.

El juez dictaminó la sentencia oralmente y dispuso amonestar al imputado, exhortándolo a que «hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir, máxime al ser un trabajador -ingeniero- que viaja supervisando plantas de molinos y es usuario de las rutas pampeanas» y resaltó que «ésta es una de las contravenciones más graves, por el alto riesgo generado, y máxime al encontrarnos en una situación de Emergencia Vial en nuestra provincia atento la cantidad elevada de siniestros viales y alto índice de víctimas fatales y lesionadas, mayoritariamente por imprudencia e irresponsabilidad de los conductores como la que se le imputa en esta ocasión al imputado, que pudo ser una fatalidad, puso en grave peligro a un utilitario que viajaba por la ruta de frente a él, con niños en su interior probablemente por el horario eran niños que viajaban a Pico a la escuela, lo que es muy grave, instándolo a que no se vuelva a repetir, expresando el imputado que lo que le ocurrió le ha servido de lección y que asegura que no va a volver a ocurrir».