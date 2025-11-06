Torneo Provincial 2025: All Boys de Santa Rosa es el primer finalista

All Boys se clasificó anoche a la final del Torneo Provincial de fútbol «Alberto Mario Jorge», al superar en el global a Atlético Santa Rosa por 2 a 1, luego de perder en la revancha por 1 a 0 en el estadio Mateo Calderón de Santa Rosa. El encuentro contó con mucha gente y que vivió un clásico peleado y vibrante hasta el final.

Axel Pérez, a los 8 minutos del complemento, marcó el único gol para Atlético Santa Rosa, que hizo el gasto y empujó hasta el final, aún jugando con inferioridad numérica durante buena parte del partido, publicó el diario La Arena.

El Albo tuvo que remarla porque a los 17 de la primera parte fue expulsado Maximiliano Acosta, situación que se «equilibró» a los 7 de la segunda por la roja que vio Agustín Maciel en la visita. El árbitro Diego Pereyra también expulsó al entrenador del Albo, Sergio Guerra, cuando se jugaban 31 del complemento, y al también local Facundo Sánchez a los 43.

All Boys, que lejos estuvo de su mejor versión, aguantó el 0-1 hasta el final e hizo valer el 2 a 0 que había conseguido en la ida, para meterse en su novena final de un Provincial.

En la definición se enfrentará por el título con el vencedor de la serie que están disputando All Boys de Trenel y Alvear FC, que igualaron 0-0 en la ida jugada en el Estadio de la Avenida y que cerrarán el domingo desde las 19 horas en el estadio José Gago trenelense.

En sus anteriores finales, All Boys fue campeón del Provincial en 2005 (ante Costa Brava), 2007 (frente a Ferro de Pico) y 2012 (contra Racing de Castex), y subcampeón en 1998 (ante Estudiantil), 2009 (Alvear FBC), 2011 (Racing), 2013 (Ferro de Alvear) y 2023 (Estudiantil).