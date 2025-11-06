Voleibolistas de Castex juegan un torneo en la Selección Argentina Sub 17

Los voleibolistas castenses Eduardo Giraudo y Bruno Testa se encuentran participando en los entrenamientos con la Selección Argentina Sub 17, que competirá –el fin de semana- en el Open Neco 2025 en Necochea. El seleccionado nacional se prepara para el Torneo Sudamericano, donde buscará la clasificación para el Mundial de la categoría.

Los jóvenes voleibolistas de Racing Club de Eduardo Castex “han participado en diferentes torneos donde nos rozamos con los mejores del país, también y fueron vistos en el Torneo Argentino de Selección en Bariloche donde jugaron la semifinal con La Pampa”, explicó el entrenador Mauro Soncini en Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE AL AUDIO