jueves 6, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Voleibolistas de Castex juegan un torneo en la Selección Argentina Sub 17

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Testabruno giraudoeduardo voleibolistas castenses 6noviembre2025

Los voleibolistas castenses Eduardo Giraudo y Bruno Testa se encuentran participando en los entrenamientos con la Selección Argentina Sub 17, que competirá –el fin de semana- en el Open Neco 2025 en Necochea. El seleccionado nacional se prepara para el Torneo Sudamericano, donde buscará la clasificación para el Mundial de la categoría.

Los jóvenes voleibolistas de Racing Club de Eduardo Castex “han participado en diferentes torneos donde nos rozamos con los mejores del país, también y fueron vistos en el Torneo Argentino de Selección en Bariloche donde jugaron la semifinal con La Pampa”, explicó el entrenador Mauro Soncini en Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE AL AUDIO

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralFestival intendentealvear octubr2025 1Refrigeradossantiago 4noviembreCospecltda banner abril2025 400x300Comisiones elpalomo 19octubre2025